© foto di Lorenzo Marucci

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, commenta a Rai Sport il ko subito oggi a Verona: “Siamo in un momento i difficoltà in un campionato difficilissimo. Speriamo con il lavoro e con il sacrificio di uscirne fuori. Siamo una squadra costruita in poco tempo e queste gare ci hanno fortemente ridimensionato, ma ci fanno capire come migliorarci. Commisso è ambizioso, oggi non sarà sicuramente contento. Le difficoltà di questo campionato sono tante e bisogna avere pazienza. Montella? Abbiamo fiducia in lui. L’allenatore non è stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio, è una stagione che ci mette tutti sotto esame”.

Su Chiesa: “Intanto faccio un grande in bocca al lupo a Pezzella che ha avuto una tripla frattura allo zigomo, lo aspettiamo tutti. Su Chiesa è arrivato dalla Nazionale con un problema al pube, ha lavorato a parte in questi giorni. Oggi con questo terreno non si è sentito nelle condizioni migliori per giocare, speriamo di recuperarlo per la prossima”.