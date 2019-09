Fiorentina, Pradè: "Ribery immortale, Castrovilli è il futuro"

© foto di Lorenzo Marucci

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la bella vittoria sul campo del Milan. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: "Voglio fare i complimenti ai tifosi milansiti perché gli applausi agli avversari sono le belle cose del calcio. Ribery è un giocatore immortale che non ha un'età biologica. Castrovilli è un giocatore forte e deve restare con i piedi per terra, il futuro è per lui ma oggi la prestazione è di tutta la squadra. Badelj è in una situazione di comando assoluto all'interno del campo. Questo è un anno di transizione. Quando hai personalità vuol dire che il lavoro si sta facendo vedere. Il nostro primo allenamento vero lo abbiamo fatto il 10 di settembre. Il punto di Parma ci dice che siamo una grande squadra. L'obiettivo dentro una squadra c'è sempre e vogliamo vincere le partite, dico anno di transizione perché siamo la squadra d'Europa che gioca con più giocatori nuovi. Da martedì dobbiamo pensare solo alla gara con l'Udinese ma stasera dobbiamo essere contenti per la vittoria. Ho pensato subito alla gara del 2012 che finì allo stesso modo. Nelle prime partite è mancato solo il risultato, queste due vittorie danno consapevolezza alla squadra. Ci sono molti rinnovi da fare non solo quello di Castrovilli".