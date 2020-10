Fiorentina, Pradè: "Senza Ribery si soffre. Oggi mi interessava solo vincere, non come"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha commentato così ai canali ufficiali del club viola la vittoria per 3-2 contro l'Udinese: “Dopo il pareggio di Cesena abbiamo avuto una settimana molto difficile e per questo serviva ritrovare la vittoria. Oggi non mi interessava come vincere ma solo vincere. Mi dispiace per Pezzella che è uscito per infortunio ma mi è piaciuto Quarta. Ancora Callejon non sta benissimo fisicamente. Ribery quando non c’è soffriamo. In Coppa Italia vogliamo andare più in là possibile”.