Fiorentina, Pradè: "Serve più cattiveria. Si parla di grande mercato, voglio vederlo sul campo"

vedi letture

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo: "Oggi è un passo indietro. Gli episodi fanno le gare: potevamo segnare subito, poi abbiamo preso due gol. Sono arrabbiati perché abbiamo talento ma ci dobbiamo mettere di più, dobbiamo mangiare sportivamente l'avversario".

Vi aspettavate di più da Chiesa?

"Non entro nel singolo. Tutti parlano di situazioni incredibili sul mercato, ma bisogna farlo vedere in campo, dare di più".

Qualche critica verso Iachini?

"L'aveva preparata bene, abbiamo preso due gol da calci d'angolo nostro, poi il terzo per un errore. Se non hai cattiveria e non sfrutti le occasioni nitide è difficile. Sono deluso per i tifosi e per il presidente, che ci mette passione, anima e denaro".