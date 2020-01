Fiorentina, Pradè: "Servono un centrocampista e un difensore"

© foto di Lorenzo Marucci

Conferenza stampa in casa Fiorentina per annunciare il rinnovo di Riccardo Sottil fino al 2024. Assieme al giovane attaccante si è presentato il ds Daniele Pradè che ha fatto un punto sul momento del club viola a 360°. Fra i temi toccati anche quello legato al mercato: "Il presidente ha fatto un investimento importante con Cutrone. Sappiamo che numericamente abbiamo bisogno di un giocatore a centrocampo e uno probabilmente in difesa. Dobbiamo però fare operazioni rivolte al futuro. Non vogliamo prendere giocatori tanto per prendere. Juan Jesus? La cosa più bella è che stiamo diventando una società appetibile per i giocatori. La società sta crescendo, sta investendo ed è presente sul territorio. Tutte cose che piacciono ai giocatori".