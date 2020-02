Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha partecipato alla presentazione di Kevin Agudelo, ultimo acquisto viola, rilasciando queste dichiarazioni in conferenza stampa: "Ha grandi qualità tecniche e nella nostra testa c'è la volontà di lavorarci fortemente. Vi chiedo di avere pazienza con lui, che vuole crescere insieme a noi. E' un calciatore che ci stimola tanto. E' un ragazzo serio e ci è piaciuto subito il suo atteggiamento. In questo momento è un trequartista ma noi lavoreremo per trasformarlo in un todocampista. Lo abbiamo preso per lavorarci perché intravediamo tante cose in lui. Non vogliamo però accostarlo ai grandi campioni perché il passaggio deve essere graduale. La prima volta che Spalletti mise Pizarro centrale, lui non gli parlò per mesi. Si sentiva un giocatore diverso ma dovrebbe fargli una statua a Spalletti stesso".

Cosa avete detto al giocatore per convincerlo a scegliere il progetto Fiorentina?

"Lui sa benissimo quali sono i nostri programmi. Sa benissimo che vogliamo diventare molto competitivi e se abbiamo fatto questo discorso è perché rientra nei nostri piani. Non è l'obiettivo principale farlo diventare un regista, vogliamo farlo diventare un centrocampista completo".

Quali possono essere le ambizioni di Agudelo?

"Ci piacerebbe molto che facesse la carriera di Cuadrado. E' arrivato qui dopo una sola stagione in Italia e ha fatto un grande percorso: vorrei che facesse lo stesso percorso anche lui".