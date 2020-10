Fiorentina, Pradè spiega il colpo Quarta: "Le trattative con il River Plate non sono mai semplici"

Conferenza stampa di fine mercato per Daniele Pradè, ds della Fiorentina che fra le altre cose si è soffermato anche sull'operazione che ha portato in viola il difensore Martinez Quarta: "Volevamo prenderlo già l'anno scorso ma aveva prezzi più alti. Poi con quello che è successo siamo stati bravi ad aggredirlo. Poi le trattative con squadre importanti come il River non sono mai semplici. Siamo arrivati dove c'erano delle schermaglie normalissime contrattuali. Il calciatore ha dimostrato di voler venire da noi, è un giocatore duttile che sa fare la fase a quattro e tre, gioca indistintamente in tutti i tre ruoli e sono convinto che farà molto bene da noi".

