© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come scrive La Nazione, il piatto degli obiettivi è pronto, ma non si affonderanno colpi decisivi prima del mese di agosto. O non appena il reparto offensivo avrà un posto libero a disposizione. Il progetto per arrivare a mettere sotto contratto Mario Balotelli è concreto, infatti - si legge - Barone e Pradè starebbero studiando la formula migliore per proporre a Supermario l'ingaggio giusto.