Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Kevin-Prince Boateng rilasciando queste dichiarazioni: "Perché lo abbiamo preso? Perché rappresenta il bello come Firenze. E' bello tutto di lui, compresa la moglie e il figlio (ride). E' un giocatore forte, un uomo maturo. Mi sono passati tutti i dubbi che ho avuto in passato. Tante volte lo avrei voluto in squadra ma poi avevo dei dubbi e ora non ne ho più neanche uno. E' un calciatore duttile che può giocare in più ruoli. Fa anche il portiere. Un giocatore meglio di così non lo potevo prendere".