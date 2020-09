Fiorentina, Pradè su Bonaventura: "Idea degli ultimi giorni: ecco come è nata"

vedi letture

Daniele Pradè, nel corso del suo lungo intervento in sala stampa per spiegare le strategie del mercato della Fiorentina, ha svelato come è nata la trattativa che ha portato Giacomo Bonaventura a vestire la maglia viola: "Sono quelle cose che nascono in pochissimi giorni. C'è venuto a trovare Raiola e mentre parlavamo me l'ha proposto. Non lo avevano ancora chiuso, ho parlato con Iachini e con Commisso e in quattro giorni lo abbiamo preso. E' un centrocampista duttile che fa gol e ci porterà esperienza e maturità. Sono contento che sia con noi".