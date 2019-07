Fiorentina, Pradè su De Rossi: "Non siamo arrivati all'offerta economica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha risposto anche ad alcune domande di mercato. Fra queste, quella relativa a Daniele De Rossi, ex capitano della Roma accostato nelle ultime settimane anche ai viola: "Com'è andata con De Rossi? Ci siamo trovati come quattro amici al bar, il nostro rapporto è questo, da 30 anni. Io, Vincenzo Montella e il giocatore abbiamo un grande rapporto. Non c'è stato un no perché non siamo arrivati all'offerta economica".

