Fiorentina, Pradè su Kokorin: "Non siamo nella condizione di classifica per parlare di mercato"

vedi letture

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha risposto a una domanda sull'interesse viola per l'attaccante dello Spartak Mosca Aleksander Kokorin: "Ora non pensiamo a Kokorin - ha dichiarato a Metaratings.ru - Non siamo nella condizione giusta per pensare al mercato. L'agente di Kokorin ha detto che la Fiorentina si è rivolta allo Spartak? È la prima volta che ne sento parlare della valutazione di 15 milioni di euro, che si suppone ci sia il prezzo chiesto dal club di Mosca".