Fiorentina, Pradè sul rinnovo di Chiesa: "Le cose si fanno sempre in due"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa a margine dell'annuncio del rinnovo di Lorenzo Venuti soffermandosi anche sulla trattativa per il prolungamento di Federico Chiesa: "Siamo sempre stati chiari su Federico. Siamo contenti di ciò che sta facendo e del suo modo di comportarsi. Ci saranno tempi e modi per metterci seduti. Non è questo il momento. Sarà il futuro della Fiorentina? Io lo spero e spero che lo pensi anche lui. Vedremo insieme. Non posso assolutamente dire che oggi non sia così. Dobbiamo capire le motivazioni e la voglia di Federico. Sarà lui a deciderlo e a dirlo. Non bisogna parlare in modo ipocrita. Le cose si fanno sempre in due. Oggi però il titolo è su Venuti che ha meritato questo rinnovo".