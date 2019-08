Fiorentina, Pradè: "Terremo solo 2-3 titolari. Badelj importantissimo"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto a sorpresa in conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto viola Milan Badelj. Ecco le sue parole anche sul mercato viola: "E' il giorno più importante da quando sono tornato. Lui porta grande senso di appartenenza. Milan per me sarà l'acquisto più importante perché mi rappresenta. Nel 2012 sono partito con un calciatore come Lupatelli, e sotto il profilo dell'uomo lui è un acquisto così. Mi raccorderà i giovani con gli adulti e in tutto lo spogliatoio. Lo ringrazio perché ha avuto una grandissima pazienza di aspettarci e di volere con forza questo passaggio. Ringrazio il suo agente e anche la Lazio, con Tare che è un uomo di parola, come Lotito. La Fiorentina è sempre la stessa ma le persone sono diverse e ripartono da lui".

Da quanto seguite l'idea di prendere Badelj?

"Quando parlavo di uomini che sentono questa maglia, ho fatto subito il nome di Badelj. C'erano delle difficoltà perché era andato via a parametro zero e andava ricomprato. Nella testa di tutti però è partita questa operazione. Abbiamo già fatto qualcosa prima del 10 e sono felice di questo".

Cosa è cambiato nel lavoro quotidiano rispetto alla vecchia proprietà?

"C'è una grande condivisione di intenti con Barone che è sempre al mio fianco. Sento responsabilità ma anche tranquillità perché posso condividere tutto con il club. Se farò le cose bene sarà merito mio, se andranno male sarà tutta colpa di Barone (ride)".

L'ingaggio del giocatore è lo stesso della Lazio?

"Per tornare da noi ha fatto un grande sforzo sotto il profilo contrattuale. Guadagnerà meno rispetto alla Lazio".

Con l'arrivo di Badelj si devono cancellare i nomi degli altri centrocampisti cercati in queste settimane?

"Non sono stati cancellati altri nomi di centrocampisti. Con Badelj possiamo giocare in tanti modi. E' intelligente e ti mette in condizione di fare tanti ruoli. Si adatta a ciò che fa l'allenatore. Lui e Pizarro sono completamente diversi. E' il vertice basso ed è il primo organizzatore di gioco della nostra squadra".

Quali sono gli obiettivi stagionali?

"Non ci siamo dati nessun obiettivo sportivo perché l'anno scorso siamo arrivati sedicesimi e nel mezzo ci sarà una squadra rivoluzionata. Ci saranno solo due-tre titolari dell'anno scorso in campo. Vogliamo ripartire da una squadra che giochi a calcio e riporti l'entusiasmo. Lavoriamo per costruire una squadra che diventi fortemente competitiva come lo è Commisso. Noi dobbiamo dare un trofeo al presidente perché lo vuole fortemente".