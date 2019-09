Fiorentina, Pradè: "Tonali ci piace ma per Cellino non era in vendita"

© foto di Lorenzo Marucci

Nella sua conferenza stampa di oggi, post mercato, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato anche di Sandro Tonali e Rodrigo De Paul: "L'idea futura è quella di prendere tanti giocatori italiani e del territorio. Inizieremo dal settore giovanile, sarà un lavoro lungo, ma questa è l'idea. Il presidente e Joe tengono ai rapporti con le società, per questo io non posso parlare col giocatore. Il loro rapporto con Cellino è forte. Tonali ci piace, è forte. All'assemblea di Lega Joe ha parlato con Cellino, il quale ha detto di non volerlo vendere e per questo abbiamo chiuso con quell'idea. La stessa cosa vale per De Paul: abbiamo un grande rapporto con Pozzo, lo sa il presidente e lo sa Claudio Vagheggi che ha un ottimo rapporto con gli agenti del ragazzo".