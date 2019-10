Fiorentina, Pradè: "Tonali? Non ci riproveremo, almeno a gennaio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Stiamo bene, abbiamo avuto 13 giocatori fuori ma l'aspetto emozionale è molto alto". Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, parlando a TGR Toscana fa il punto sulla stagione viola fino a questo momento: "Abbiamo avuto un inizio difficile ma queste vittorie ci aiutano molto. La gara col Brescia è difficilissima, perché i nostri avversari hanno un bravissimo allenatore, un fuoriclasse come Balotelli e un giocatore forte come Tonali: sarà molto difficile vincere al Rigamonti".

A proposito di Tonali, sogno di mercato della scorsa estate, Pradè sottolinea: "No, non ci proveremo: a gennaio ci concentreremo sulle uscite. E poi per quale motivo il Brescia dovrebbe vendere Tonali?".