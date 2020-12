Fiorentina, Pradè: "Una punta? Se mi aiutate voi... Cutrone? Situazione particolare"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato così a Sky Sport prima della Juventus: "La situazione è difficile ma bisogna fare come dice il mister, combattere ed essere anche meno belli. Siamo fiduciosi perché veniamo da due partite in cui abbiamo fatto la gara, e ci auguriamo una prestazione maschia stasera, da Fiorentina".

Vi siete salutati con Chiesa?

"No, ancora no: è il pre-gara e so che anche i calciatori hanno certe superstizioni. In bocca al lupo per la sua carriera, speriamo vada alla grande ma dalla prossima".

Cercate una punta?

"Se mi aiutate a trovarla...".

Che ne sarà di Cutrone?

"Stiamo parlando, c'è una situazione particolare: lui è uno che soffre se non gioca, ora col suo nuovo agente parleremo in serenità per capire quale sia la situazione migliore per lui e per noi".