Fiorentina, Prandelli a caccia di un regista: nuovo tentativo per Praet del Leicester

La Fiorentina in vista di gennaio potrebbe tornare a bussare alla porta del Leicester per Dennis Praet, centrocampista ex Sampdoria che i viola avevano già seguito in estate senza successo. Prandelli potrebbe chiedere un regista con caratteristiche diverse rispetto a Pulgar e il nome del belga sarebbe sulla sua lista secondo La Nazione.