Fiorentina, Prandelli e 10 anni senza viola: dalla Nazionale al Genoa con il Franchi nel destino

Poco più di 10 anni fa, precisamente il 3 giugno del 2010, Cesare Prandelli lasciava la Fiorentina dei Della Valle nel peggior modo possibile, con accuse e comunicati che avevano concluso una bellissima storia d'amore con attimi di tensione altissima. Il tecnico di Orzinuovi però, non ha mai lasciato i cuori dei tifosi viola e ora è pronto per una nuova avventura al Franchi. Ma in questi ultimi dieci anni, cosa ha fatto Prandelli?

L'ESPERIENZA IN AZZURRO - Soltanto un mese dopo l'addio alla Fiorentina, Prandelli riparte dalla panchina della Nazionale, che l'allenatore riesce a portare in modo alquanto insperato alla finale dell'Europeo nel 2012 dove però arriva una sonora sconfitta per mano della Spagna. Nell'estate 2013, arriverà terzo alla Confederations Cup vinta dal Brasile, mentre proprio ai Mondiali brasiliani di un anno più tardi, la sua squadra non passerà il girone con il ct che darà subito le dimissioni per la debacle azzurra.

ALL'ESTERO E RITORNO - Dopo la Nazionale, Prandelli decide di ripartire subito, questa volta dalla Turchia e dal Galatasaray. L'esperienza però dura poco perché il 28 novembre, dopo 6 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, viene esonerato. Per un anno resta senza panchina, ma all'inizio d'ottobre del 2016 viene chiamato su quella del Valencia, dove dura poco perché il 30 dicembre viene esonerato in seguito a sole 3 vittorie, quattro sconfitte e altri 3 pareggi. A luglio dell'anno successivo approda all'Al-Nasr dove dura sei mesi con 5 vittorie, 2 pari e 5 sconfitte. A dicembre dello stesso anno torna in Italia e si accasa al Genoa, squadra che porta alla salvezza terminando la stagione con un pari a reti bianche proprio contro la Fiorentina. Dunque sempre con il viola nel destino. Dal Franchi da avversario, al Franchi di nuovo da allenatore. La prossima sfida sarà contro il Benevento sotto la torre di Maratona, perché si sa, certi amori non finiscono...