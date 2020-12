Fiorentina, Prandelli: "Era il momento giusto per rischiare. Vlahovic? Continuerò a puntarci"

vedi letture

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo la vittoria in casa della Juventus: "Per combattere e scacciare le paure devi essere sfacciato, era il momento e la partita giusta per farlo. Vorremmo regalare la partita di oggi ai tifosi perché stanno vicini a noi, soffrono con noi. Si dice che il lavoro paga, miglioreremo ancora sicuramente perché alcune situazioni non sono chiarissime ma godiamoci questa vittoria. Ovviamente c'è stata una componente di fortuna, due anni fa col Genoa sono rimasto in dieci cinque partite, so cosa vuol dire. Si è vista la sfacciataggine che chiedevamo".

Costacurta mostra una situazione difensiva con Ronaldo lasciato in fuorigioco.

"Abbiamo lavorato poco, soprattutto su video: quando potremo dare continuità sul campo cresceremo ancora".

Stasera si è visto un grande spirito.

"Quando si parla di coraggio e sfacciataggine significa andare in area di rigore, altrimenti non servono. Abbiamo palleggiato meno, ed oggi è servito".

Commisso l'ha sentito?

"Sì, era molto contento. Un italiano perfetto e sono davvero felice per lui, ,la prima cosa che ti chiede è sulal famiglia e sui ragazzi. Mi auguro che questa società possa creare una famiglia allargata".

Quanto è contento per Vlahovic? In attacco serve altro?

"Io continuerò a scommetterci perché si allena bene ed è determinato. Sono convinto che sia un grande giocatore, ricordiamoci che ha 20 anni. Se capisce meglio lo smarcamento finale potrà fare tanti gol".

Cos'ha di speciale?

"L'entusiasmo e la voglia di arrivare costruendosi un futuro importante. La base è straordinaria, e quando è così per un allenatore è più facile".

Borja Valero tolto perché graziato?

"Avevamo tre ammoniti e non volevo rimanere in dieci. Ha fatto una gran partita, sono stati bravi gli interni, Amrabat e Castrovilli, ad aiutarlo molto. Quando ha tempi e possibilità in mezzo al campo è un professore".

Cosa direbbe a Pirlo?

"Gli ho fatto complimenti, ha dato filosofia di gioco e si vede nei movimenti della squadra, che lo segue. Deve lavorare, ma sicuramente lotteranno su ogni fronte".