Fiorentina, Prandelli: "Inizio da incubo! Il problema è di testa: questa è una squadra fragile"

vedi letture

Dopo la sconfitta rimediata contro il Benevento, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Questo momento è più un incubo che un'emozione, dobbiamo lavorare molto perché il problema è molto di testa. Tutti dicono che questa è una squadra forte ma in realtà è anche molto fragile e in campo escono tutti i difetti. Non è un problema di gioco ma di testa, forse le aspettative sono troppo alte per alcuni giocatori. Dobbiamo velocemente il capire di tale fragilità, gli parlerò, fino al gol non avevamo rischiato nulla ma da un episodio non puoi dimenticare tutto e questo è ciò che mi fa più preoccupare".