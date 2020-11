Fiorentina, Prandelli: "L'attacco ha bisogno di certezze. Non possiamo cambiare sempre"

vedi letture

Cesare Prandelli dovrebbe varare un nuovo attacco nella sua prima gara da allenatore della Fiorentina, in questa seconda esperienza in viola. "Un attaccante deve saper chiudere le azioni ma anche aiutare la squadra a costruire. Serve una sana competizione, ma non dobbiamo pensare di cambiare sempre perché dobbiamo dare delle certezze. Sceglieremo in base alle situazioni e alle disponibilità dei vari giocatori", ha detto riguardo il reparto avanzato il mister viola.