Fiorentina, Prandelli: "Milenkovic giocatore universale. Venuti è il mio Jorgensen"

Già vigilia di campionato per la Fiorentina, reduce dal pareggio interno di mercoledì sera (1-1) contro il Sassuolo. In vista della gara di domani alle 15 contro l'Hellas Verona, a prendere la parola è stato il tecnico Cesare Prandelli, che tra le altre cose si è soffermato anche su alcuni singoli: "Milenkovic? Noi abbiamo la possibilità di giocare con due centrali ma per ora abbiamo deciso di giocare a tre. I sistemi di gioco però non hanno un grande significato. Ci sono giocatori che sono universali e lui è uno di questi. L'attaccamento alla maglia di Venuti? Vi basti solo sapere che gli ho dato il soprannome di Jorgensen, questo vi dice tutto".

