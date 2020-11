Fiorentina, Prandelli punta su Ribery: il francese può giocare in una posizione più avanzata

Ripartire. E' l'obiettivo della Fiorentina di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi è al lavoro con il gruppo, ancora orfano dei titolari, per cercare di risollevare le sorti dei viola. Come si legge sull’edizione odierna de La Nazione, l’allenatore sta lavorando più sull’autostima e sull’aspetto psicologico rispetto a quello tattico. Anche per quanto riguarda il modulo, prima di prendere una decisione definitiva Prandelli vorrebbe attendere il rientro dei giocatori dalle rispettive rappresentative per condividere il tutto e ricevere la massima disponibilità dei propri giocatori. Per quanto riguarda Ribery, si legge sempre sul quotidiano, il mister viola starebbe pensando ad un ruolo più di finalizzazione e meno di riferimento fra le linee.