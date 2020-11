Fiorentina, Prandelli: "Ribery un valore aggiunto ma non possiamo affidarci solo a lui"

Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha parlato anche di Ribery: "Penso che le squadre tecniche senza furore agonistico non vadano da nessuna parte, e viceversa. Devi trovare equilibrio e alchimia magica. A volte giocatori tecnici non aggrediscono ma la mia idea è che senza intensità non si possono vincere le partite. Pochi giocatori possono far vincere le partite, noi abbiamo Ribery ma non possiamo basarci solo su di lui. Può fare la differenza ma non possiamo pensare di passare solo la palla a lui".