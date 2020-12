Fiorentina, Prandelli: "Ritiro condiviso. I giocatori si sono esposti e hanno parlato da uomini"

Durante l'odierna conferenza stampa in vista della gara col Sassuolo, il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche del ritiro imposto dalla società alla squadra e del ruolo dei senatori nella gestione di questa complicata situazione: "La società ha proposto il ritiro e tutti lo hanno condiviso, me compreso. La situazione è complicata, tutti hanno avuto senso di responsabilità. Qualche confronto in più in questo momento può essere utile. I leader ci sono ma ora bisogna che la squadra prenda consapevolezza delle proprie difficoltà, in questi giorni i giocatori si sono esposti e hanno parlato da uomini. Domani, per questo, voglio vedere una squadra con attributi".