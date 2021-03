Fiorentina, Prandelli si è dimesso. Il sindaco Nardella: "Firenze è e resterà per sempre casa sua"

"Non entro nel merito della decisione e delle motivazioni che il mister ha spiegato nella sua lettera. Mi limito a un abbraccio virtuale all'uomo e all'amico Cesare Prandelli, con i miei migliori auguri per il futuro. Voglio ringraziarlo per la passione e l'attaccamento a questa città e ai colori viola. Firenze è e resterà per sempre casa sua". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella commentando la decisione di Cesare Prandelli di dimettersi da allenatore della Fiorentina.