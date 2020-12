Fiorentina, Prandelli si tiene stretto Callejon: "Importante per noi come calciatore e come uomo"

Già vigilia di campionato per la Fiorentina, reduce dal pareggio interno di mercoledì sera (1-1) contro il Sassuolo. In vista della gara di domani alle 15 contro l'Hellas Verona, a prendere la parola è stato il tecnico Cesare Prandelli, che tra le altre cose si è soffermato anche su Callejon: "E' un professionista molto serio, è importante per noi come calciatore e come uomo. Sta recuperando bene la condizione. Il problema non è mai il ruolo, anche se non lo vedo mai come quinto a centrocampo. Se gioca, il centrocampo deve disporsi in maniera diversa".

