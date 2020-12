Fiorentina, Prandelli spiega la scelta di Vlahovic: "In questo momento è l'attaccante che mi serve"

Già vigilia di campionato per la Fiorentina, reduce dal pareggio interno di mercoledì sera (1-1) contro il Sassuolo. In vista della gara di domani alle 15 contro l'Hellas Verona, a prendere la parola è stato il tecnico Cesare Prandelli, che tra le altre cose si è soffermato anche su Vlahovic: "Quando sono arrivato qua ho trovato tutte ottime punte. Dal punto di vista del lavoro, non posso rimproverare nulla a Cutrone e Kouame, ma io penso che Vlahovic abbia le giuste caratteristiche per come interpreto il ruolo di attaccante in questo momento. Cutrone in area di rigore è molto bravo ma al momento ho scelto Vlahovic: lo vedo sereno, mi auguro che si sia sbloccato".

