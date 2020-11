Fiorentina, Prandelli su Commisso: "Vuole investire. Con lui i tifosi possono sognare in grande"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Benevento Cesare Prandelli, tecnico dei viola, ha commentato le parole di Rocco Commisso in settimana: "Quando parla un presidente non va commentato, ma ascoltato. Se ha detto certe cose è perché ha una mentalità diversa dalla nostra e dobbiamo rifletterci. Da tifosi ci troviamo una squadra che sta progettando il futuro con un centro sportivo da 80 milioni e sta cercando di costruire un nuovo stadio. Quindi teniamocelo stretto perché investire così tanti soldi non è una cosa normale. Se un tifosi sogna può farlo in grande".