Fiorentina, Prandelli tra lacrime e carica esplosiva: il ruolo di traghettatore non lo preoccupa

Cesare Prandelli torna alla guida della Fiorentina dopo dieci anni con una carica esplosiva. Quando ieri i dirigenti viola lo hanno chiamato per comunicargli la decisione, a stento ha trattenuto le lacrime. Torna nella sua Fiorentina e il ruolo di traghettatore non lo preoccupa affatto, prima di tutto viene la Fiorentina. Il club intanto, pur non rivelandolo e avvalorando una scelta ormai inevitabile, pensa anche al futuro, sognando Sarri e non perdendo di vista Juric. Ma questa è un'altra storia, adesso tocca a Prandelli riaccendere Firenze e lui è pronto a raccogliere questa sfida del cuore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.