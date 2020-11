Fiorentina, Prandelli traghettatore e in estate nuovo assalto a Juric o Sarri

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per il momento Cesare Prandelli prende il posto di Beppe Iachini come semplice traghettatore e con l'obiettivo del club di cambiare ancora nel corso della prossima estate. I dirigenti avrebbero puntato volentieri su Juric prima che arrivasse la conferma di Iachini da parte di Commisso e proveranno a puntare sull'attuale tecnico dell'Hellas Verona, o su un big tra Sarri e Spalletti anche al termine di questa stagione. Prandelli lavorerà sereno senza il patema di doversi conquistare la conferma, ma è chiaro che più arriverà in alto e più sarà facile ridiscutere il suo ruolo anche in vista del futuro.