Fiorentina, Prandelli: "Vedo la squadra migliorata. Il giochino della classifica ha creato problemi"

Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, parla così a Sky Sport dopo il pari interno contro l'Hellas Verona: "Nelle ultime due partite le prestazioni ci sono state, la vittoria che manca non deve influenzarci. Dobbiamo migliorare in fase offensiva, ma oggi era difficile perché aver preso subito il rigore ci ha fatto spendere molte energie. Nella ripresa abbiamo portato pochi uomini in area di rigore".

Si aspetta di più dai centrocampisti?

"Bonaventura era stanco e nervoso, l'ammonizione ha pesato molto. Dobbiamo accompagnare di più perché abbiamo la forza per farlo: più si va in area, più possibilità abbiamo. La squadra ha dato una risposta molto forte".

Ora la Juventus.

"Dovremo fare la prestazione su un campo difficile, cercheremo di recuperare le energie per arrivare mentalmente pronti".

La difesa le è piaciuta?

"Sì. Tre settimane fa avremmo preso imbarcate pazzesche, oggi siamo rimasti in gara senza concedere nulla a un Verona che gioca molto aggressivo. Sappiamo dove dobbiamo crescere, ma vedo la squadra migliorata".

Cosa sente dentro?

"Un grande senso di responsabilità, maggiore rispetto a tante altre squadre. La vivo intensamente, con grandi emozioni perché sappiamo cos'è la Fiorentina per i fiorentini. Ringrazio i tifosi che sono venuti stamani all'albergo per caricarci ed incitarci, sappiamo quanto ci mancano: siamo tra le poche squadre in cui riescono a determinare o meno un risultato".

Quanto incide la classifica nel gioco che vorrebbe?

"Se sei in una zona di classifica tranquilla puoi rischiare qualche giocata in più, mentre in questo momento ogni pallone rischia di diventare un pericolo. Le squadre vanno studiate valorizzando i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo deciso di giocare così e continueremo a farlo".

Il valore è quello che dice la classifica?

"Questo giochino ha creato i problemi, parliamoci chiaro. Tutti all'inizio pronosticavano una Fiorentina ad altissimo livello, quindi significa che o si è sbagliato nella valutazione o che qualcuno non rende per il suo valore. La reakltà è questa, niente pensieri, solo compattezza. A volte basta fortuna per ritrovare la fiducia che in questo momento non c'è".