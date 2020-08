Fiorentina, presentate le nuove maglie da gara targate Kappa

La Fiorentina ha svelato oggi le nuove maglie da gara in vista della prossima stagione dopo il cambio di sponsor tecnico e l'approdo in viola di Kappa Sport. Una presentazione via social a causa delle restrizioni per il Covid, che ha visto come protagonisti della prima squadra Ribery, Castrovilli, Kouamé e Vlahovic, ma non Chiesa. Ecco di seguito le immagini della maglia "home" e quella da trasferta: