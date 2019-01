© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Accordo raggiunto, per Szymon Zurkowski alla Fiorentina. Il Gornik Zabrze lo terrà fino a giugno, stando a quanto riferisce Sportitalia: 3,7 milioni di base fissa più 1,3 a titolo di bonus, per un totale di 5. La novità è che non ci sono percentuali sulla futura vendita riservate al club di provenienza.Scambio di documenti in corso: il centrocampista classe 1997.