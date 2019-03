© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, in queste ore il Napoli potrebbe tornare alla carica in casa viola per provare ad aggiudicarsi Jordan Veretout. Il mediano francese non ha mai nascosto di voler provare a fare un'esperienza in Champions League, ragion per cui non è escluso che in estate la Fiorentina possa valutare la cessione dell'ex Aston Villa. Sul mediano di Pioli - che il club di Viale Fanti valuta non meno di 25 milioni - oltre agli azzurri di Ancelotti ci sono anche Psg (in testa rispetto a tutte le altre) e Borussia Dortmund.