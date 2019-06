© foto di Federico De Luca

Il futuro di Vincenzo Montella alla Fiorentina è in bilico e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di un incontro che ci sarà nelle prossime settimane tra il tecnico e Rocco Commisso. Il neo proprietario del club viola ha detto che non ama licenziare i suoi dipendenti ma l'Aeroplanino potrebbe comunque salutare. In questo caso i nomi in cima alla lista sono quelli di Luciano Spalletti e Rino Gattuso.