Fiorentina, presto l'offerta per Javi Martinez: l'ingaggio dello spagnolo è un ostacolo

La Fiorentina fa sul serio per Javi Martinez, centrocampista classe '88 del Bayern Monaco. Un anno dopo l'acquisto di Ribery, il club viola torna a bussare al Bayern Monaco. Come riporta Sky, la trattativa potrebbe presto entrare nel vivo anche se per i viola non sarà facile a causa dell'alto ingaggio del centrocampista spagnolo.