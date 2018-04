Fiorentina, presto potrebbe arrivare il rinnovo di Pioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe legarsi alla Fiorentina per tanti anni. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione i Della Valle sono estremamente soddisfatti del tecnico viola e pensano ad un futuro più lungo con un uomo di così alto spessore. Il contratto per il prossimo anno, con opzione fino al 2020, c'è già, presto potrebbe arrivare il prolungamento per il tecnico gigliato.