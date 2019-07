Fonte: Dal nostro inviato a Moena

© foto di Giacomo Morini

Non è presente tra i convocati per la sfida contro il Val di Fassa Jordan Veretout ormai fuori squadra presso il ritiro di Moena della Fiorentina. Il francese, arrivato comunque al campo, assisterà da fuori alla prima amichevole stagionale della squadra di Montella. Assente anche Thereau che non ha problemi fisici ma che non fa di fatto parte della rosa dell'Aeroplanino.

Questa la formazione della Fiorentina che scenderà in campo nel primo tempo: 1. Dragowski, 2. Beloko 3. Ranieri. 4. Cristoforo 5. Ceccherini 6. Hristov 7. Montiel 8. Benassi 9. Vlahovic 10. Saponara 11. Koffi All. Montella

A disposizione: 12. Terracciano 14. Venuti 15. Hancko 16. Hugo 17. Pierozzi 18. Dabo 19. Lakti 20. Simeone 21. Sottil 22. Chiorra 23. Meli 24. Castrovilli 25. Eysseric 26. Baez 27. Gori. 28. Baroni)