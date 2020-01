© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Detto della situazione di Bryan Dabo, la Fiorentina si muove sulle uscite prima di andare alla ricerca dei rinforzi necessari per uscire da una situazione di classifica difficile. Una delle prossime partenze potrebbe essere quella di Federico Ceccherini, che fino ad oggi ha messo insieme 5 presenze, di cui l’ultima subentrando lunedì a Bologna. L'ex Livorno è finito nel mirino del Pisa. Lo rivela il Corriere dello Sport. Sul giocatore, come raccontato in precedenza , ci sono anche Genoa e SPAL.