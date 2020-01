© foto di Giacomo Morini

Detto della situazione di Bryan Dabo, la Fiorentina si muove sulle uscite prima di andare alla ricerca dei rinforzi necessari per uscire da una situazione di classifica difficile. Potrebbe lasciare anche Luca Ranieri, difensore che con Montella ha fatto il suo debutto da titolare in Serie A contro il Genoa: sulle sue tracce c’è l’Empoli, che al momento pare in vantaggio su Pescara, Cremonese e Pordenone, lo rivela il Corriere dello Sport.