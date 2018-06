Fiorentina Primavera, Bigica: "Ci ha condizionati l'assenza di Diakhaté"

Emiliano Bigica, tecnico della Fiorentina, parla ai microfoni di Sportitalia della finale Scudetto Primavera persa contro l'Inter: "Soddisfatti per la stagione? Io lo sono, è oggettivo che la stagione sia stata di buon livello se non di alto livello. Devo solo ringraziare la società che mi ha messo a disposizione una rosa competitiva dalla quale ho provato a tirare fuori il massimo. Ho giocato due finali arrivando sempre a potercela giocare. Siamo arrivati ai supplementari, forse l'assenza di Diakhatè ci ha condizionati perché ci ha tolto il coraggio in fase di possesso palla e la forza fisica che non possono mancare. Non sono abituato a cercare alibi, ma lui ci ha dato una grossa mano per tutto l'anno ed è una guida. Dispiace non aver portato lo scudetto a Firenze, ma i ragazzi vanno elogiati. Di ognuno di loro porterò qualcosa".

E' contento del lavoro dei ragazzi? Qualcuno è già pronto per i grandi...

"Noi si lavora per portare i ragazzi nel calcio dei grandi. Il format ci ha aiutati, il lavoro sulla testa li ha fatti arrivare a queste partite preparati e pronti ad affrontare il calcio maggiore. Io mi sento di insegnare tante cose, lo testimonia il fatto che la società ha apprezzato rinnovandomi il contratto prima dei playoff. Ringrazio Della Valle, Corvino e Vergine per avermi gratificato così, hanno apprezzato il lavoro dello staff".