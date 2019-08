Fiorentina, primi frutti dalla linea verde: Castrovilli e Sottil sugli scudi

© foto di Giacomo Morini

Sembra una frase fatta, ma si può davvero dire che dalla sconfitta contro il Napoli la Fiorentina non debba assolutamente buttare tutto. Anzi, in casa viola sembrano ad oggi più gli aspetti da sottolineare con positività che non quelli preoccupanti. Ciò che ha risaltato maggiormente all'occhio è senz'altro la buona performance offerta da una buona fetta di linea verde lanciata da Montella. Perché se è vero che Venuti ha avuto difficoltà con Callejon, e che Vlahovic non ha avuto affatto vita facile tra Manolas e Koulibaly, le prestazioni di Gaetano Castrovilli da una parte e Riccardo Sottil dall'altra hanno sbalordito i più.

Il primo ha offerto una prestazione crescente nell'arco dei novanta minuti, garantendo presenza in entrambe le fasi e finendo pure a referto sul tabellino, grazie all'assist confezionato per Boateng. Centrocampista dalla vocazione offensiva, il classe '97 ha stupito tutti alla sua prima in assoluto in Serie A, e rischia davvero di candidarsi da forza per un posto da titolare, con continuità. Il secondo ha vissuto di lampi, e che lampi. Accelerazioni brucianti, che lo hanno reso imprendibile per giocatori del calibro di Allan e Koulibaly, di cui il primo pure ammonito a causa sua. L'altro figlio d'arte, assieme a Chiesa - con il terzo, Simeone, invece relegato in panchina - ha fatto sì che i riflettori fossero puntati su di lui per gran parte della gara. Due giocatori cresciuti nella Primavera viola, in risposta alla filosofia dettata da Commisso. Gioventù al potere, e se si pensa che non stiamo abbiamo considerato giocatori ieri sera titolari come Dragowski, Lirola, Milenkovic e Chiesa - tutti coetanei di Castrovilli - allora si può dire che questa Fiorentina detenga nella sua rosa potenzialità davvero interessanti sulle quali lavorare.