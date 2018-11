Fiorentina, priorità all'attaccante. Occasione Babel, obiettivo Sansone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Priorità all'attaccante. Per gennaio, la Fiorentina si muoverà sul mercato soprattutto per rinforzare il suo reparto avanzato. Nel mirino, scrive il 'Corriere dello Sport', c'è Ryan Babel, olandese classe '86 che ha un contratto col Besiktas in scadenza a giugno. A Corvino piace molto anche Nicola Sansone del Villarreal, mentre in Francia giocano un paio di prospetti molto interessanti ma anche più costosi: Martin Terrier dell'Olympique Lione e Ismaïla Sarr del Rennes.