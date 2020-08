Fiorentina, priorità di Biraghi resta l'Inter ma due club di Liga lo vorrebbero a titolo definitivo

vedi letture

La volontà di Cristiano Biraghi è sempre stata chiara: rimanere all’Inter. Il club nerazzurro quindi è al lavoro con la Fiorentina per il rinnovo dei prestiti dell’esterno e di Dalbert, anche lui desideroso di restare in viola. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, ci sarebbe però un’alternativa nel caso in cui non si dovesse arrivare ad una fumata bianca. Sul giocatore infatti ci sarebbero le attenzioni di Siviglia e soprattutto Villarreal, intenzionati a rilevarlo anche a titolo definitivo dai gigliati.