Fiorentina, pronti 12 milioni per Joao Pedro. Giulini ne chiede almeno 17

La gara di ieri contro il Cagliari è stata l'occasione per la Fiorentina per tornare a vedere dal vivo uno dei giocatori nel mirino per il prossimo anno: Joao Pedro. Per il brasiliano, stando a quanto riportato da La Nazione, i viola sarebbero pronti ad investire circa 12 milioni di euro. Cifra questa ritenuta, però, insufficiente dal presidente isolano Tommaso Giulini che ne chiede cinque in più.