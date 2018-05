Fiorentina, pronto il rinnovo per Veretout: i viola non vogliono cederlo

© foto di Federico De Luca

Jordan Veretout è una delle sorprese più positive della stagione della Fiorentina e il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo durante la prossima estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il centrocampista, arrivato quasi un anno fa per 7 milioni di euro, ha triplicato la sua valutazione dopo le ottime prestazioni in Serie A e la società gigliata è pronta a offrirgli il rinnovo, con prolungamento e adeguamento dell'ingaggio.