Fiorentina, proseguono i contatti per Miazga del Chelsea

Matt Miazga è un obiettivo per la difesa della Fiorentina 2019/20. Come riporta il 'Corriere dello Sport', il presidente Rocco Commisso vorrebbe un calciatore statunitense in rosa e la dirigenza ha individuato nel calciatore del Chelsea classe '95 il rinforzo ideale per questa squadra. Non sarà un acquisto semplice: i blues chiedono 20 milioni di euro per l'ex giocatore del New York Red Bulls.