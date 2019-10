Fiorentina, prospettive ribaltate. E un occhio va alle difficoltà degli altri

© foto di Giacomo Morini

La sensazione, per chi frequenta da vicino gli ambienti della Fiorentina, è che sia passata la paura. Perché la squadra (un'altra, certo, ma il nome è sempre quello) veniva da un'annata disastrosa, nella quale ha rischiato la retrocessione, e nonostante il cambio di proprietà aveva iniziato il campionato raccogliendo zero punti nelle prime due uscite, dovendo attendere la quinta giornata per la prima vittoria. Colpa anche di un calendario complicato, certo, lo stesso che, a guardarlo oggi, offre probabilmente prospettive ribaltate. Un punto di vista diverso, se si pensa che i viola hanno già affrontato le prime tre dello scorso campionato, il Milan e le due genovesi. Adesso prima della sosta c'è l'Udinese, e al rientro il Brescia. Normale che qualcuno abbia fatto un pensierino al bottino pieno - lecito - il che significherebbe candidarsi per un posto nella lotta per le zone che profumano d'Europa. A leggere questa frase qualche settimana fa, molti sarebbero sobbalzati. Ma guardandosi intorno, alle difficoltà palesate da alcune concorrenti, su tutte il Milan, già battuto appunto, o il Torino, pensare di giocarsela non sembra follia. O meglio, tornare a recitare il ruolo di gruppo che si gioca obiettivi reali, concreti. Una spinta di positività - viene da dire - è quasi necessaria, per un ambiente abituato alla nobiltà e reduce da periodi difficili, ma disposto a presenziare in gran numero, come dimostrato in queste prime uscite, quando scende in campo la Fiorentina.